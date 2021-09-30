Каррера поделился ожиданиями от матча «Спартака» с «Наполи»

Экс-главный тренер «Спартака» Массимо Каррера перед матчем московского клуба с «Наполи» во втором туре группового этапа Лиги Европы рассказал об ожиданиях.

«Наполи» больше техническая команда, чем физическая. На бумаге «Наполи», естественно, сильнее «Спартака», но Руй Витория пытается придать своей команде поставленную картину игры. Они создают много голевых моментов, но не реализуют их.

«Наполи» должен обратить внимание на индивидуальности в составе «Спартака». Есть важные игроки, на которых стоит обратить внимание, например, Мозес, который является техническим лицом команды», — цитирует Карреру 100x100Napoli.it.

Матч «Наполи» — «Спартак» состоится завтра, 30 сентября, на стадионе «Диего Армандо Марадона». Начало встречи — в 19.45 мск.