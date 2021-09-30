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РПЛ назвала имена претендентов на звание лучшего тренера сентября

10:15
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Пресс-служба Тинькофф РПЛ назвала имена претендентов на звание лучшего тренера лиги в сентябре.

На награду претендуют Сергей Семак («Зенит»), Сандро Шварц («Динамо»), Марко Николич («Локомотив»), Виктор Гончаренко («Краснодар») и Алексей Березуцкий (ЦСКА).

Лучшим тренером РПЛ по итогам июля-августа был признан наставник «Динамо» Сандро Шварц.

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Иван Торопцев все материалы автора

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