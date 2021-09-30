РПЛ назвала имена претендентов на звание лучшего тренера сентября
10:15
Пресс-служба Тинькофф РПЛ назвала имена претендентов на звание лучшего тренера лиги в сентябре.
На награду претендуют Сергей Семак («Зенит»), Сандро Шварц («Динамо»), Марко Николич («Локомотив»), Виктор Гончаренко («Краснодар») и Алексей Березуцкий (ЦСКА).
?? Кто из наставников был лучшим в сентябре?— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) September 30, 2021
Отдайте свой голос за лучшего тренера месяца в #ТинькоффРПЛ в нашей группе ВКонтакте ?
? В этом сезоне Лучшего тренера месяца совместно выбирают болельщики, эксперты Российской Премьер-Лиги и канала МАТЧ ПРЕМЬЕР#ТренерМесяца pic.twitter.com/BAeXyAIXoS
Лучшим тренером РПЛ по итогам июля-августа был признан наставник «Динамо» Сандро Шварц.
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