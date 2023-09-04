Карпукас прокомментировал слова Захаряна, который предсказал ему карьеру в Италии: «Мне ближе Испания»

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас отреагировал на слова экс-хавбека «Динамо» Арсена Захаряна.

Ранее Захарян включил Карпукаса в пятерку российских игроков, которые могли бы заиграть в Европе.

«Читал слова Захаряна о том, что, по его мнению, я могу заиграть в Европе. Это, конечно, приятно, но всерьез не буду воспринимать. Посмотрим, что будет дальше с моей карьерой», — приводит Sport24 слова Карпукаса.

Однако футболист не согласился с тем, что ему больше подойдет итальянский чемпионат.

«Мне ближе Испания», — добавил он.

Карпукас является воспитанником академии «Локомотива». За основную команду железнодорожников 21-летний полузащитник провел 51 матч, в которых забил 2 гола и отметился 1 результативной передачей.

По итогам 7 туров «Локомотив» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 12 очков.