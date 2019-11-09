Карпов удален в матче со «Спартаком» за то, что выбил мяч рукой из ворот

«Крылья Советов» заработали второе удаление в матче 16-го тура чемпионата России против «Спартака». Красную карточку получил защитник Максим Карпов.

«Спартак» провел быструю контратаку, последовал прострел в штрафную, Сергей Рыжиков не успел на перехват и оставил ворота пустыми. Эсекиэль Понсе нанес точный удар, но Карпов выбил мяч из пустых ворот рукой.

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