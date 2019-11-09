РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Карпов удален в матче со «Спартаком» за то, что выбил мяч рукой из ворот

20:43
Теги:

«Крылья Советов» заработали второе удаление в матче 16-го тура чемпионата России против «Спартака». Красную карточку получил защитник Максим Карпов.

«Спартак» провел быструю контратаку, последовал прострел в штрафную, Сергей Рыжиков не успел на перехват и оставил ворота пустыми. Эсекиэль Понсе нанес точный удар, но Карпов выбил мяч из пустых ворот рукой.

Спартак — Крылья Советов

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 16-й тур. «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир