Источник: Джикия подпишет с «Химками» контракт по схеме «1+1»

Защитник Георгий Джикия подпишет с «Химками» соглашение по схеме «1+1», сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

30-летний россиянин будет получать зарплату в размере 4,5 миллиона рублей в месяц плюс бонусы.

Джикия находится без команды после ухода из «Спартака» по окончании сезона-2023/24. Он выступал за красно-белых с 2017 года, провел 215 матчей, забил пять мячей и сделал 11 голевых передач.