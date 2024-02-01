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Карпин объяснил, почему игроки не переходят из РПЛ в европейские клубы

Руслан Минаев
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Валерий Карпин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос, почему игроки не уезжают из клубов РПЛ в Европу.

«Просто большинство людей выбирают деньги. 90 процентов людей такие. Если бы мне в Испании предложили столько же, сколько получал в «Спартаке», я бы навряд ли уехал», — цитирует Карпина RT.

Специалист добавил, что не осуждает выбор футболистов, которые выбирают деньги вместо игры за европейские клубы.

Ранее Карпин объяснил, почему отдал дочь в школу в Эстонии. В январе стало известно, что жена тренера Дарья вместе с дочерьми переехала из Ростова-на-Дону.

Источник: RT
Валерий Карпин
Футбол
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1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
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 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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