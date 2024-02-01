Карпин объяснил, почему игроки не переходят из РПЛ в европейские клубы

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос, почему игроки не уезжают из клубов РПЛ в Европу.

«Просто большинство людей выбирают деньги. 90 процентов людей такие. Если бы мне в Испании предложили столько же, сколько получал в «Спартаке», я бы навряд ли уехал», — цитирует Карпина RT.

Специалист добавил, что не осуждает выбор футболистов, которые выбирают деньги вместо игры за европейские клубы.

Ранее Карпин объяснил, почему отдал дочь в школу в Эстонии. В январе стало известно, что жена тренера Дарья вместе с дочерьми переехала из Ростова-на-Дону.