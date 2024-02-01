Карпин: «У меня все в Эстонии. Всю жизнь знал, что мои дети будут учиться там»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин объяснил, почему отдал дочь в школу в Эстонии. В январе стало известно, что жена тренера Дарья вместе с дочерьми переехала из Ростова-на-Дону.

«Я и Даша из Эстонии. У нас родители в Эстонии, все друзья и родственники — тоже там. Все очень просто. У меня все в Эстонии. Мы всю жизнь знали, что наши дети будут учиться там. Решение было принято уже давно, просто сейчас оно было озвучено», — цитирует Карпина Sport24.

Карпин с лета 2021 года возглавляет сборную России. В марте 2022 года 54-летний специалист также вернулся в «Ростов», в котором работал в клубе с декабря 2017-го по август 2021 года.

До этого Карпин тренировал «Торпедо» Армавир, «Мальорку» и «Спартак».