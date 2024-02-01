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1 февраля, 14:07

Абаскаль: «Мелешину надо расти как футболисту и человеку»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Павел Мелешин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль на пресс-конференции перед стартом Winline Зимнего Кубка РПЛ поделился мнением об игре Павла Мелешина и Даниила Зорина.

— В первой части сезона мало игрового времени получил Мелешин. Из аренды вернулся Зорин. Какие у вас планы на них на вторую часть сезона?

— В таких ситуациях три стороны должны прийти к согласию: тренер, игрок и руководство. Зорин провел небольшой, но интенсивный отрезок в аренде. Сейчас он — полноценный игрок команды. Возраст от 18 до 22 лет очень важен для игрока. Надо получать максимум игрового времени. Что до Мелешина, считаю, что ему надо играть и расти как футболисту и человеку. Если мы добавим зрелости к его таланту, можем получить хороший результат.

В текущем сезоне Мелешин провел 8 матчей, в которых забил один гол.

ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Павел Мелешин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Матео Кассьерра

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Бенхамин Гарре

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Джон Кордоба

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Краснодар

 8
П
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Локомотив

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И К Ж
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