Абаскаль: «Мелешину надо расти как футболисту и человеку»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль на пресс-конференции перед стартом Winline Зимнего Кубка РПЛ поделился мнением об игре Павла Мелешина и Даниила Зорина.

— В первой части сезона мало игрового времени получил Мелешин. Из аренды вернулся Зорин. Какие у вас планы на них на вторую часть сезона?

— В таких ситуациях три стороны должны прийти к согласию: тренер, игрок и руководство. Зорин провел небольшой, но интенсивный отрезок в аренде. Сейчас он — полноценный игрок команды. Возраст от 18 до 22 лет очень важен для игрока. Надо получать максимум игрового времени. Что до Мелешина, считаю, что ему надо играть и расти как футболисту и человеку. Если мы добавим зрелости к его таланту, можем получить хороший результат.

В текущем сезоне Мелешин провел 8 матчей, в которых забил один гол.