Кузьмичев: «Считаю, что переход Тикнизяна в «Зенит» все еще вполне возможен»

Владимир Кузьмичев считает, что Тикнизян все еще может перейти в «Зенит»

Экс-заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичев в комментарии для «СЭ» высказался о возможном переходе защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна в «Зенит».

«Думаю, «Зенит» предпримет еще какую-то попытку договориться. Считаю, что этот переход все еще вполне возможен. Футболисты с российским паспортом «Зениту» нужны. Клуб приложит максимум усилий. Если бы Тикнизян категорично не хотел переходить, не дошло бы даже до обсуждения контракта. Поэтому, конечно, он понимает, что переход в «Зенит» — очень высокая конкуренция. Большая зарплата Тикнизяна? Он хочет видеть, что в нем заинтересованы, как в легионерах, которые играют в Санкт-Петербурге. Если он будет получать меньше игрового времени, то он сможет, по крайней мере, хорошо зарабатывать», — сказал Кузьмичев «СЭ».

Ранее стало известно, что трансфер Тикнизяна в «Зенит» сорвался из-за требований игрока по зарплате. Футболист отреагировал мемом на эту информацию.

В текущем сезоне 24-летний Тикнизян провел 23 матча за «Локомотив» во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач.