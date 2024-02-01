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1 февраля, 15:44

Кузьмичев: «Считаю, что переход Тикнизяна в «Зенит» все еще вполне возможен»

Владимир Кузьмичев считает, что Тикнизян все еще может перейти в «Зенит»
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Экс-заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичев в комментарии для «СЭ» высказался о возможном переходе защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна в «Зенит».

«Думаю, «Зенит» предпримет еще какую-то попытку договориться. Считаю, что этот переход все еще вполне возможен. Футболисты с российским паспортом «Зениту» нужны. Клуб приложит максимум усилий. Если бы Тикнизян категорично не хотел переходить, не дошло бы даже до обсуждения контракта. Поэтому, конечно, он понимает, что переход в «Зенит» — очень высокая конкуренция. Большая зарплата Тикнизяна? Он хочет видеть, что в нем заинтересованы, как в легионерах, которые играют в Санкт-Петербурге. Если он будет получать меньше игрового времени, то он сможет, по крайней мере, хорошо зарабатывать», — сказал Кузьмичев «СЭ».

Ранее стало известно, что трансфер Тикнизяна в «Зенит» сорвался из-за требований игрока по зарплате. Футболист отреагировал мемом на эту информацию.

В текущем сезоне 24-летний Тикнизян провел 23 матча за «Локомотив» во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач.

Владимир Кузьмичев
Наяир Тикнизян
ФК Зенит
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Краснодар

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П
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Квинси Промес

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 6
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