Карпин рассказал, что Чистяков выбыл до конца сезона

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оценил физическое состояние команды перед матчем 27-го тура Тинькофф чемпионата России против «Уфы».

— Давно уже тренируемся после восьми вечера, — сказал Карпин в эфире «Матч Премьер». — Ничего не корректируем. Давным-давно жара. Так что давно тренируемся вечером.

Над чем поработать, когда надо восстанавливаться? Как восстановились, покажет игра.

До конца этого сезона Чистякова точно не будет. А там, посмотрим.