Карпин рассказал, что Чистяков выбыл до конца сезона
8 июля 2020, 20:24
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оценил физическое состояние команды перед матчем 27-го тура Тинькофф чемпионата России против «Уфы».
— Давно уже тренируемся после восьми вечера, — сказал Карпин в эфире «Матч Премьер». — Ничего не корректируем. Давным-давно жара. Так что давно тренируемся вечером.
Над чем поработать, когда надо восстанавливаться? Как восстановились, покажет игра.
До конца этого сезона Чистякова точно не будет. А там, посмотрим.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 27-й тур. «Спартак» — «Локомотив» и другие матчи
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