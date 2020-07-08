РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Карпин рассказал, что Чистяков выбыл до конца сезона

8 июля 2020, 20:24
Теги:

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оценил физическое состояние команды перед матчем 27-го тура Тинькофф чемпионата России против «Уфы».

— Давно уже тренируемся после восьми вечера, — сказал Карпин в эфире «Матч Премьер». — Ничего не корректируем. Давным-давно жара. Так что давно тренируемся вечером.

Над чем поработать, когда надо восстанавливаться? Как восстановились, покажет игра.

До конца этого сезона Чистякова точно не будет. А там, посмотрим.

Ростов — Уфа

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 27-й тур. «Спартак» — «Локомотив» и другие матчи




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир