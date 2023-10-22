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Карпин — о победе над «Ахматом»: «Третий гол успокоил после наших предыдущих игр»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о победе над «Ахматом» (3:0) в заключительном матче 12-го тура РПЛ.

«Самое важное — это игра команды. Третий гол успокоил после наших предыдущих игр, когда упускали победу, выигрывая с разницей два мяча. Что сказал в перерыве? Чтобы забыли про счет, не смотрели на табло, потому что для нас 2:0, как мы помним все, это еще далеко не победа», — сказал Карпин на пресс-конференции.

«Ростов» (13 очков) поднялся на десятое место в РПЛ. «Ахмат» (12) опустился на 12-ю строчку в турнирной таблице.

В следующем туре «Ростов» дома примет «Локомотив», а грозненцы на выезде сыграют с «Зенитом». Оба матча пройдут 28 октября.

Источник: ФК «Ростов»
Валерий Карпин
Футбол
ФК Ахмат
ФК Ростов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Зенит 12 7 2 3 25-12 23
3
 Кр. Советов 12 6 3 3 26-17 21
4
 Спартак 12 6 2 4 18-18 20
5
 Локомотив 12 5 5 2 18-16 20
6
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
7
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
8
 Пари НН 12 5 2 5 11-11 17
9
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
10
 Ростов 12 3 4 5 20-24 13
11
 Рубин 12 3 4 5 11-20 13
12
 Ахмат 12 3 3 6 12-15 12
13
 Факел 12 3 3 6 9-15 12
14
 Балтика 12 3 2 7 12-18 11
15
 Оренбург 12 3 2 7 14-20 11
16
 Сочи 12 3 0 9 13-19 9
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30 тур
21.10 12:00
Оренбург – Факел
 1 : 2
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 0 : 0
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 0 : 0
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 2 : 2
22.10 12:00
Урал – Сочи
 1 : 4
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 2 : 0
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 3 : 1
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 3 : 0
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 9 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 10 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 10 1 1
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