Карпин про сборы клубов РПЛ: «Пока запланированы поездки к командам в Дубай, Турцию и Испанию»
Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал предстоящие сборы клубов РПЛ.
«Приблизительный план поездок есть. Окончательный еще не сформирован, потому что еще от «Зенита» и «Спартака» не была получена информация о конкретном месте и дате проведения сборов. Также нет точных дат запланированных товарищеских матчей, так что еще информацию дособираем и уже будет более приближенный план к реалиям. Пока есть запланированные поездки в Дубай, Турцию, в Испанию», — сказал Карпин в эфире «Матч Премьер».
Российский чемпионат ушел на зимнюю паузу и возобновится 27 февраля 2022 года.
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