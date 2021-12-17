«Могу поаплодировать «Шахтеру», игрок не проявлял себя никак». Украинский журналист о переходе Мампасси в «Локо»

Главный редактор украинского журнала «Футбол» Артем Франков в разговоре с «СЭ» отреагировал на подписание контракта «Локомотива» с защитником «Шахтера» Марком Мампасси.

«В «Шахтере» он не проявлял себя никак. Он давно играет за «Мариуполь». У «Шахтера» всегда были проблемы с использованием своей молодежи. На мой взгляд, Марк находился без перспективы возвращения из «Мариуполя». Его конкуренты обошли уже. Матвиенко и Бондарь вполне закрывают потребность «Шахтера» в защитниках. Да, клуб был только рад его продать. Я не вижу перспективу заработать в дальнейшем на Марке. Я вообще скептически отношусь к глобальной программе «Локомотива» о молодых игроках. Учитывая, что начинал это все Рангник, который уже в «Манчестер Юнайтед». Кто собирается за него проводить эту политику? Как только клуб торжественно объявляет, что ставка делается на молодежь, то это означает, что денег нет. Учитывая сумму, за которую был куплен Марк, я могу только поаплодировать «Шахтеру», — сказал Франков «СЭ».

Ранее, 17 декабря, «Локомотив» объявил о подписании защитника «Шахтера» Марка Мампасси. Соглашение с 18-летним украинским футболистом рассчитано на 5 лет.

В нынешнем сезоне Мампасси провел за «Мариуполь» на правах аренды 16 матчей во всех турнирах, сделал одну результативную передачу и получил шесть желтых карточек.