Карпин: «Задачи кровь из носа выиграть Зимний Кубок РПЛ перед «Ростовом» не стоит»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин на пресс-конференции перед стартом Winline Зимнего Кубка РПЛ рассказал о подготовке к турниру.

— У вас уже есть опыт прошлогоднего турнира. В чем преимущество играть во время сборов именно в таком турнире, а не просто проводить товарищеские матчи?

— Игры в таком кубковом турнире приобретают максимально приближенный к официальным матчам статус. Даже просто поменять тренировочное поле на полноценный стадион — уже хорошо. Болельщики — надеюсь, их будет много — добавляют атмосферы. Каждый клуб решает свои задачи. Кровь из носа выиграть Кубок задача не стоит. Будем распределять время по 45 минут или по 60/30 минут на игрока. Главная задача — подготовиться к возобновлению сезона в РПЛ. И поскольку антураж тут максимально приближен к играм чемпионата России, это хорошо.

— «Ростов» — команда, старающаяся много контролировать мяч. Какие у вас задачи на зимних сборах?

— На созидание всегда уходит больше времени. Ломать проще, чем строить. Поскольку наша команда не сильно меняется в плане состава, все более-менее понимают, что надо делать при обороне. Пусть не всегда все получается. В атаке же ситуация меняется: соперники к нам готовятся, выстраивают разную тактику. И все ситуации не предусмотреть. Так что приходится работать над атакой, чтобы футболисты могли сами принимать решение на поле. Можно выйти с определенной установкой, но решения у штрафной соперника принимать приходится игрокам.

Зимний Кубок РПЛ пройдет с 2 по 14 февраля в ОАЭ. В розыгрыше примут участие четыре команды: российские «Спартак» и «Ростов», а также казахстанский «Кайрат» и чемпион ОАЭ «Шаббаб Аль-Ахли».