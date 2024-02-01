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1 февраля, 13:14

Карпин: «Задачи кровь из носа выиграть Зимний Кубок РПЛ перед «Ростовом» не стоит»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин на пресс-конференции перед стартом Winline Зимнего Кубка РПЛ рассказал о подготовке к турниру.

— У вас уже есть опыт прошлогоднего турнира. В чем преимущество играть во время сборов именно в таком турнире, а не просто проводить товарищеские матчи?

— Игры в таком кубковом турнире приобретают максимально приближенный к официальным матчам статус. Даже просто поменять тренировочное поле на полноценный стадион — уже хорошо. Болельщики — надеюсь, их будет много — добавляют атмосферы. Каждый клуб решает свои задачи. Кровь из носа выиграть Кубок задача не стоит. Будем распределять время по 45 минут или по 60/30 минут на игрока. Главная задача — подготовиться к возобновлению сезона в РПЛ. И поскольку антураж тут максимально приближен к играм чемпионата России, это хорошо.

— «Ростов» — команда, старающаяся много контролировать мяч. Какие у вас задачи на зимних сборах?

— На созидание всегда уходит больше времени. Ломать проще, чем строить. Поскольку наша команда не сильно меняется в плане состава, все более-менее понимают, что надо делать при обороне. Пусть не всегда все получается. В атаке же ситуация меняется: соперники к нам готовятся, выстраивают разную тактику. И все ситуации не предусмотреть. Так что приходится работать над атакой, чтобы футболисты могли сами принимать решение на поле. Можно выйти с определенной установкой, но решения у штрафной соперника принимать приходится игрокам.

Зимний Кубок РПЛ пройдет с 2 по 14 февраля в ОАЭ. В розыгрыше примут участие четыре команды: российские «Спартак» и «Ростов», а также казахстанский «Кайрат» и чемпион ОАЭ «Шаббаб Аль-Ахли».

Валерий Карпин
ФК Ростов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

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