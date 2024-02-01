Долгов покинул «Факел»

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Форвард «Факела» Александр Долгов покинул клуб, сообщается на официальном сайте воронежцев.

Контракт с 25-летним россиянином расторгнут по соглашению сторон.

В текущем сезоне Долгов провел 15 матчей, в которых забил гол.