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Абаскаль: «Заинтересован ли я в Джикии? Вопрос спортивному директору, он занимается контрактами»

Абаскаль ответил на вопрос о будущем Джикии в «Спартаке»
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль на пресс-конференции перед стартом Winline Зимнего Кубка РПЛ ответил на вопрос о будущем защитника красно-белых Георгия Джикии.

— У Джикии осталось полгода до конца контракта. Вы лично заинтересованы, чтобы он остался в команде? Общались ли с ним за последнее время? И в каком он сейчас функциональном состоянии?

— Вопрос нужно адресовать руководству, — сказал Абаскаль. — Есть новый спортивный директор, который занимается контрактами. А я работаю над игрой и провожу тренировки. Что до состояния Джикии — ближе к марту мы будем оценивать игроков и их состояние.

— У вас два левоногих центральных защитника. Важно, чтобы были два защитника с разными рабочими ногами, или же могут выйти два левоногих сразу?

— Нет, это необязательно. Конечно, хотелось бы иметь правоногого игрока. Но если не будет возможности — выйдут два левоногих.

— Двух левоногих центральных защитников не может быть, когда все игроки здоровы. Не все понимают, почему так. Объясните болельщикам, пожалуйста.

— Это вопрос предпочтений. У нас они такие: один левоногий и один правоногий. Могут быть ситуации, когда играют два правоногих или два левоногих ЦЗ, но один из них хорошо владеет слабой ногой. У нас другая ситуация, потому есть предпочтение, чтобы была связка разноплановых игроков. Плюс это добавляет вариативности. Допустим, «Ростов» персонально прессингует почти на всем поле. Мы можем быть предсказуемыми для них. А разноплановость дает больше вариативности при выходе из обороны и так далее.

В текущем сезоне Джикия провел 9 матчей за «Спартак» в РПЛ и FONBET Кубке России, не отличившись результативными действиями.

Георгий Джикия
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
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2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
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 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
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Пари НН – Факел
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3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
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