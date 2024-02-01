Абаскаль: «Заинтересован ли я в Джикии? Вопрос спортивному директору, он занимается контрактами»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль на пресс-конференции перед стартом Winline Зимнего Кубка РПЛ ответил на вопрос о будущем защитника красно-белых Георгия Джикии.

— У Джикии осталось полгода до конца контракта. Вы лично заинтересованы, чтобы он остался в команде? Общались ли с ним за последнее время? И в каком он сейчас функциональном состоянии?

— Вопрос нужно адресовать руководству, — сказал Абаскаль. — Есть новый спортивный директор, который занимается контрактами. А я работаю над игрой и провожу тренировки. Что до состояния Джикии — ближе к марту мы будем оценивать игроков и их состояние.

— У вас два левоногих центральных защитника. Важно, чтобы были два защитника с разными рабочими ногами, или же могут выйти два левоногих сразу?

— Нет, это необязательно. Конечно, хотелось бы иметь правоногого игрока. Но если не будет возможности — выйдут два левоногих.

— Двух левоногих центральных защитников не может быть, когда все игроки здоровы. Не все понимают, почему так. Объясните болельщикам, пожалуйста.

— Это вопрос предпочтений. У нас они такие: один левоногий и один правоногий. Могут быть ситуации, когда играют два правоногих или два левоногих ЦЗ, но один из них хорошо владеет слабой ногой. У нас другая ситуация, потому есть предпочтение, чтобы была связка разноплановых игроков. Плюс это добавляет вариативности. Допустим, «Ростов» персонально прессингует почти на всем поле. Мы можем быть предсказуемыми для них. А разноплановость дает больше вариативности при выходе из обороны и так далее.

В текущем сезоне Джикия провел 9 матчей за «Спартак» в РПЛ и FONBET Кубке России, не отличившись результативными действиями.