Карпин отреагировал на отмену удаления Еременко

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал «СЭ» сегодняшнее решение КДК РФС, который отменил красную карточку хавбеку дончан Роману Еременко в матче 12-го тура РПЛ с «Химками» (0:2). Теперь полузащитник имеет право выйти на поле в субботней встрече 13-го тура со «Спартаком».

— Конечно, приветствую вердикт КДК, ведь еще сразу после игры с «Химками» сказал, что максимум, что сделал Роман — это фол по неосторожности, никак не тянувший на желтую и, тем более, красную карточку, — сказал Карпин. — Хорошо, что Еременко сможет помочь нам против красно-белых, жалко только, что матч предыдущего тура не довел до конца, а вот этого уже не вернешь. (Вячеслав Короткин)

Красная карточка Еременко отменена, хавбек сможет сыграть со «Спартаком»