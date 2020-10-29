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Карпин отреагировал на отмену удаления Еременко

18:23
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал «СЭ» сегодняшнее решение КДК РФС, который отменил красную карточку хавбеку дончан Роману Еременко в матче 12-го тура РПЛ с «Химками» (0:2). Теперь полузащитник имеет право выйти на поле в субботней встрече 13-го тура со «Спартаком».

— Конечно, приветствую вердикт КДК, ведь еще сразу после игры с «Химками» сказал, что максимум, что сделал Роман — это фол по неосторожности, никак не тянувший на желтую и, тем более, красную карточку, — сказал Карпин. — Хорошо, что Еременко сможет помочь нам против красно-белых, жалко только, что матч предыдущего тура не довел до конца, а вот этого уже не вернешь. (Вячеслав Короткин)

Красная карточка Еременко отменена, хавбек сможет сыграть со «Спартаком»

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 13-й тур. «Спартак» — «Ростов» и другие матчи




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