«Крылья Советов» — «Краснодар»: Сарвели открыл счет после ошибки Сафонова

Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Сарвели отличился в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара». Он открыл счет в матче — 1:0.

Полузащитник Антон Зиньковский прошел по флангу и сделал навес в штрафную. Голкипер «быков» Матвей Сафонов нерасчетливо вышел на перехват и не дотянулся до мяча, так что Сарвели поражал уже пустые ворота.