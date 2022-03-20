Шварц заявил, что «Динамо» совершило много технических ошибок в матче с «Ростовом»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц подвел итоги матча 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (1:1).

— Непростая игра сегодня получилась. Не лучшим образом вошли в игру, совершали много технических ошибок. Итоговый счет — тот результат, который был неплох по сегодняшней игре.

Не хватало ли Смолова в составе? Я не могу так сказать. У нас помимо него есть хорошая мастеровая линяя атаки. Вчера Федя провел свою первую тренировку после небольшой простуды, поэтому в начале вышел Тюкавин.

«Динамо» осталось на второй строчке с 43 очками. Команда отстает от лидирующего «Зенита» на 5 баллов.