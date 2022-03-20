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Сегодня, 22:27

Шварц заявил, что «Динамо» совершило много технических ошибок в матче с «Ростовом»

Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Сандро Шварц.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц подвел итоги матча 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (1:1).

— Непростая игра сегодня получилась. Не лучшим образом вошли в игру, совершали много технических ошибок. Итоговый счет — тот результат, который был неплох по сегодняшней игре.

Не хватало ли Смолова в составе? Я не могу так сказать. У нас помимо него есть хорошая мастеровая линяя атаки. Вчера Федя провел свою первую тренировку после небольшой простуды, поэтому в начале вышел Тюкавин.

«Динамо» осталось на второй строчке с 43 очками. Команда отстает от лидирующего «Зенита» на 5 баллов.

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2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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Дмитрий Полоз

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Динамо

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П
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Зенит

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Локомотив

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Краснодар

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