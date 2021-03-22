Карпин не видел, чтобы Мамаев нарушал режим во время сборов «Ростова»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отвечает на вопросы болельщиков в инстаграме своей супруги Дарьи. Специалист отметил, что полузащитник ростовского клуба Павел Мамаев не нарушал режим на сборах клуба.

«Что случилось с Мамаевым? Не знаю, я никакого нарушения режима на сборах не видел. У команды там было три дня выходных, в тренировочном режиме все были готовы и в строю», — сказал тренер.

«Как вы относитесь к мужчинам, которые заводят любовниц? Это личное дело каждого», — ответил на другой вопрос Карпин.

3 марта, Алана Мамаева в Instagram сообщила, что футболист изменил ей во время сборов в Испании. После этого заявления она опубликовала фото предполагаемой любовницы и ее номер телефона. 10 марта девушка заявила, что приняла решение развестись с мужем.