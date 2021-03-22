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Карпин ответил на вопрос о возможной работе в европейском чемпионате

15:30
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отвечает на вопросы болельщиков в инстаграме своей супруги Дарьи. Специалист отметил, что не против еще раз попробовать себя в Европе в качестве тренера.

«Хотел бы поработать в Европе? Смотря где: Эстония тоже Европа, но я не готов туда пока», — сказал тренер.

Отметим, что у специалиста был опыт работы в европейском чемпионате. С августа 2014 по 10 февраля 2015 года Карпин возглавлял испанскую «Мальорку».

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