Карпин ответил на вопрос о возможной работе в европейском чемпионате

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отвечает на вопросы болельщиков в инстаграме своей супруги Дарьи. Специалист отметил, что не против еще раз попробовать себя в Европе в качестве тренера.

«Хотел бы поработать в Европе? Смотря где: Эстония тоже Европа, но я не готов туда пока», — сказал тренер.

Отметим, что у специалиста был опыт работы в европейском чемпионате. С августа 2014 по 10 февраля 2015 года Карпин возглавлял испанскую «Мальорку».