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Карпин назвал Веллитона и Вагнера Лава в числе лучших легионеров в истории РПЛ

15:17
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин назвал лучших легионеров в истории чемпионата России. 52-летний специалист рассказал только о двух игроках, но затруднился определить третьего.

По словам Карпина, было очень много хороших игроков, поэтому сложно всех вспомнить.

«Тройка лучших легионеров в истории РПЛ? Это вспоминать надо, кого-то точно обижу. Например, Веллинтон, Вагнер Лав и кто-то третий», — сказал Карпин во время прямого эфире в Instagram.

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