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Сегодня, 22:23

Карпин не удален, но заработал дисквалификацию

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Валерий Карпин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в игре 16-го тура чемпионата России с «Динамо» (2:1) получил четвертую желтую карточку в турнире и в соответствии со статьей 15 дисциплинарного регламента РФС заработал автоматическую дисквалификацию на одну игру. Он не сможет выполнять свои обязанности во встрече 17-го тура с «Крыльями Советов», которая пройдет 12 ноября в Самаре.

Вот когда и за что в соответствии с протоколами игр тренера ростовчан наказывали судьи:

  • 7 августа. «Ростов» — «Оренбург» — 2:1. 70-я минута. Выражение несогласия словом и действием с решением арбитра.
  • 9 октября. «Ростов» — «Краснодар» — 3:2. 80-я минута. Демонстративное несогласие с решением судьи.
  • 22 октября. «Факел» — «Ростов» — 1:1. 73-я минута. Неспортивное поведение.
  • 6 ноября. «Ростов» — «Динамо» — 2:1. 83-я минута. Неспортивное поведение (демонстративное несогласие с решением арбитра).

Сегодня Владимир Москалев имел все основания после матча вынести Карпину и второе предупреждение, но арбитр воздержался от еще одного наказания и удаления тренера.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Серия А
Ювентус 0
Интер 0
1-й тайм

ТБ 2.5

28%

2.04

П2

23%

2.47

ИТБ2 (1.5)

19%

2.30
⚽ Футбол. РПЛ
Сочи 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

34%

2.30

Ф2(-1)

21%

3.10

ИТБ2 (1.5)

20%

1.83
⚽ Футбол. АПЛ
Челси 0
Арсенал 1
Матч завершен

ТБ 2.5

31%

1.92

П2

19%

2.75

Обе забьют - да

17%

1.74
Валерий Карпин
ФК Ростов
3
1
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 Ростов 16 9 5 2 29-22 32
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Кр. Советов 16 5 5 6 19-22 20
11
 Урал 16 5 3 8 19-28 18
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 16 3 4 9 19-32 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 16 1 3 12 7-28 6
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4.11 19:00
Химки – Оренбург
 2 : 0
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 1 : 1
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 1 : 2
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 3 : 3
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 0 : 1
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 2 : 2
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 0 : 2
6.11 19:00
Ростов – Динамо
 2 : 1
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 11
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