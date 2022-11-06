Карпин не удален, но заработал дисквалификацию

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в игре 16-го тура чемпионата России с «Динамо» (2:1) получил четвертую желтую карточку в турнире и в соответствии со статьей 15 дисциплинарного регламента РФС заработал автоматическую дисквалификацию на одну игру. Он не сможет выполнять свои обязанности во встрече 17-го тура с «Крыльями Советов», которая пройдет 12 ноября в Самаре.

Вот когда и за что в соответствии с протоколами игр тренера ростовчан наказывали судьи:

7 августа. «Ростов» — «Оренбург» — 2:1. 70-я минута. Выражение несогласия словом и действием с решением арбитра.

9 октября. «Ростов» — «Краснодар» — 3:2. 80-я минута. Демонстративное несогласие с решением судьи.

22 октября. «Факел» — «Ростов» — 1:1. 73-я минута. Неспортивное поведение.

6 ноября. «Ростов» — «Динамо» — 2:1. 83-я минута. Неспортивное поведение (демонстративное несогласие с решением арбитра).

Сегодня Владимир Москалев имел все основания после матча вынести Карпину и второе предупреждение, но арбитр воздержался от еще одного наказания и удаления тренера.