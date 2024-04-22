Карпин о разгромном поражении «Ростова» от «Спартака»: «Несчастный случай»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал разгромное поражение от «Спартака» (1:5) в матче 25-го тура РПЛ.

— Каким одним словом вы бы назвали сегодняшнюю игру?

— «Бывает».

— Для вас это катастрофа или несчастный случай?

— Несчастный случай, конечно.

«Ростов» потерпел первое поражение в РПЛ после зимней паузы. Команда занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 34 очками в 24 матчах.