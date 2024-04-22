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Сегодня, 00:01

В «Спартаке» заявили, что недовольны работой Эшуорта в клубе

Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал о причинах ухода бывшего спортивного и технического директора команды Пола Эшуорта.

— Сообщалось, что когда команде объявляли об отставке Абаскаля и это делал Жданов...

— Это внутренняя кухня команды, как и что объявляли.

— Он сказал, что с футболистов теперь будет более жесткий спрос. Мы не поняли.

— Глава пресс-службы «Спартака» Зеленов: Вы оперируете слухами.

Малышев: С футболистов всегда жесткий спрос и с руководителей. «Спартак» — это команда, с которой вы все спрашиваете очень жестко (смеется).

— Почему решили расстаться с Эшуортом? У него был контракт до 2025 года.

— У нас изначально был план, что он будет помогать Томашу (Амаралу, спортивному директору «Спартака» — прим. «СЭ») по работе академии и второй команды. Но в какой-то момент мы достигли соглашения о том, что Пол нас покинул.

— Довольны ли работой Эшуорта в клубе?

— Очевидно, что нет, раз результата его усилия не дали.

— Прокомментируйте игру Рощина.

— Очень рад, что Антон вышел. Мне кажется, что он неплохо показал себя. Надеюсь, что в будущем он нас усилит, — сказал Малышев.

«Спартак» объявил об уходе Пола Эшуорта 11 апреля. Англичанин был назначен спортивным директором «Спартака» в сентябре 2022 года. В декабре 2023 года на эту должность клуб пригласил Томаша Аморала, а Эшуорт стал техническим директором.

Футбол
ФК Спартак (Москва)
Олег Малышев
Пол Эшуорт
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Гендиректор «Спартака» Малышев доволен игрой команды в матче против «Ростова»

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 5 4 44-20 50
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 24 11 8 5 40-32 41
4
 Спартак 24 11 5 8 34-29 38
5
 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
6
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
7
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
8
 Ростов 24 9 7 8 36-38 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
10
 Пари НН 24 8 4 12 22-30 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 24 6 8 10 27-31 26
13
 Урал 24 6 6 12 24-38 24
14
 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
15
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
16
 Сочи 24 4 7 13 26-39 19
Результаты / календарь
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30 тур
19.04 19:00
Краснодар – Факел
 2 : 0
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 1 : 1
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 2 : 1
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 1 : 2
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 1 : 4
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 1 : 0
21.04 18:15
Сочи – Урал
 2 : 2
21.04 20:30
Ростов – Спартак
 1 : 5
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 11
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 10
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 19 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
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