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Сметанин не видит проблемы в совмещении Карпиным постов тренера «Динамо» и сборной России

Микеле Антонов
Корреспондент

Бывший вратарь «Динамо» Андрей Сметанин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о будущем Валерия Карпина на посту главного тренера бело-голубых.

— Недавно один известный журналист из Санкт-Петербурга задался вопросом, за какие заслуги взяли Карпина в «Динамо». Как бы вы ответили?

— Видимо, за те же заслуги, какие были у Сергея Семака, когда он хорошо поработал в безтрофейной «Уфе», и был приглашен оттуда в «Зенит», где выиграл титулы. Тогда у него еще была мотивация. Футбольные люди не могут не видеть, какую качественную работу Карпин проделывал с «Ростовом» на протяжении многих лет, и то, что он вырос в одного из самых интересных российских тренеров. Но он перерос «Ростов» — и теперь ему необходимо реализовывать свои амбиции и завоевывать трофеи. Такие же задачи и у «Динамо». Так что все логично.

— Что думаете про проблему совмещения постов в сборной и клубе?

— Думаю, эта проблема может быть, только тогда когда сборная играет в официальных играх на результат. А когда нашей сборной, к сожалению, приходиться играть несколько игр в год с командами резервистов, то это совсем другая история. Тут для сборной, наоборот, даже больше плюс, что ее тренер находится в профессиональном тонусе, ежедневно работая на результат.

— Болельщики бело-голубых примут Карпина, который играл за красно-белых?

— (Смеется.). Я и сам не без этого. Но никогда не ощущал негатива со стороны динамовских болельщиков. А Георгич там был еще задолго до меня, а основную карьеру отыграл в Испании. Если Карпин докажет игрой и результатом, ноль проблем. Желаю ему в этом удачи!

«Динамо» объявило о назначении 56-летнего специалиста 13 июня. Он подписал контракт на три сезона — до лета 2028 года. Карпин будет совмещать работу в клубе и сборной России.

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Андрей Сметанин
Валерий Карпин
Сборная России по футболу
ФК Динамо (Москва)
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Карпин назвал Мусаева лучшим тренером сезона в РПЛ

Карпин подвел итоги прошедшего сезона для себя
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
4
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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30 тур
17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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