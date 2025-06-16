Сметанин не видит проблемы в совмещении Карпиным постов тренера «Динамо» и сборной России

Бывший вратарь «Динамо» Андрей Сметанин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о будущем Валерия Карпина на посту главного тренера бело-голубых.

— Недавно один известный журналист из Санкт-Петербурга задался вопросом, за какие заслуги взяли Карпина в «Динамо». Как бы вы ответили?

— Видимо, за те же заслуги, какие были у Сергея Семака, когда он хорошо поработал в безтрофейной «Уфе», и был приглашен оттуда в «Зенит», где выиграл титулы. Тогда у него еще была мотивация. Футбольные люди не могут не видеть, какую качественную работу Карпин проделывал с «Ростовом» на протяжении многих лет, и то, что он вырос в одного из самых интересных российских тренеров. Но он перерос «Ростов» — и теперь ему необходимо реализовывать свои амбиции и завоевывать трофеи. Такие же задачи и у «Динамо». Так что все логично.

— Что думаете про проблему совмещения постов в сборной и клубе?

— Думаю, эта проблема может быть, только тогда когда сборная играет в официальных играх на результат. А когда нашей сборной, к сожалению, приходиться играть несколько игр в год с командами резервистов, то это совсем другая история. Тут для сборной, наоборот, даже больше плюс, что ее тренер находится в профессиональном тонусе, ежедневно работая на результат.

— Болельщики бело-голубых примут Карпина, который играл за красно-белых?

— (Смеется.). Я и сам не без этого. Но никогда не ощущал негатива со стороны динамовских болельщиков. А Георгич там был еще задолго до меня, а основную карьеру отыграл в Испании. Если Карпин докажет игрой и результатом, ноль проблем. Желаю ему в этом удачи!

«Динамо» объявило о назначении 56-летнего специалиста 13 июня. Он подписал контракт на три сезона — до лета 2028 года. Карпин будет совмещать работу в клубе и сборной России.