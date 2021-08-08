Даниил Фомин: «Чемпионство? «Динамо» — молодая команда, немножко злая и голодная»
Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин оценил перспективы своей команды в Тинькофф РПЛ-2021/22.
— Что по сегодняшней игре скажешь?
— Тяжелый матч. Начало не удалось, но потом выровняли, создавали моменты. Во втором тайме были ближе к победе, могли 3:1 сделать. Рады победе!
— Почему в начале так все сложилось?
— Не знаю, тренер подскажет.
— Когда Заболотный ушел — стало полегче?
— Может быть.
— При праздновании первого гола вы вспомнили Лесового.
— У нас хороший коллектив. Данил выбыл на долгое время. Мы с ребятами договорились, если кто-то забьет гол — будет праздновать так, чтобы поддержать его после тяжелой травмы. Дать понять, что он с нами.
— Заранее припасли футболку?
— Да, мы договорились, чтобы ее нам дали.
— Как тебе Макаров?
— Отличный игрок. Рад, что он к нам пришел.
— Ты чувствуешь какое-то давление сейчас из-за разговоров о потенциальном чемпионстве?
— Честно, я не слышал таких разговоров. Мы просто радуемся трем победам. Думаю, никакого давления на нас нет. У нас молодая команда, немножко злая и голодная. Все в наших руках. Надо играть и получать удовольствие.
Сегодня, 8 августа Фомин сделал дубль в матче 3-го тура чемпионата России против ЦСКА (2:1) и помог своей команде одержать третью победу подряд.
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