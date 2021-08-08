Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин оценил перспективы своей команды в Тинькофф РПЛ-2021/22.

— Что по сегодняшней игре скажешь?

— Тяжелый матч. Начало не удалось, но потом выровняли, создавали моменты. Во втором тайме были ближе к победе, могли 3:1 сделать. Рады победе!

— Почему в начале так все сложилось?

— Не знаю, тренер подскажет.

— Когда Заболотный ушел — стало полегче?

— Может быть.

— При праздновании первого гола вы вспомнили Лесового.

— У нас хороший коллектив. Данил выбыл на долгое время. Мы с ребятами договорились, если кто-то забьет гол — будет праздновать так, чтобы поддержать его после тяжелой травмы. Дать понять, что он с нами.

— Заранее припасли футболку?

— Да, мы договорились, чтобы ее нам дали.

— Как тебе Макаров?

— Отличный игрок. Рад, что он к нам пришел.

— Ты чувствуешь какое-то давление сейчас из-за разговоров о потенциальном чемпионстве?

— Честно, я не слышал таких разговоров. Мы просто радуемся трем победам. Думаю, никакого давления на нас нет. У нас молодая команда, немножко злая и голодная. Все в наших руках. Надо играть и получать удовольствие.

Сегодня, 8 августа Фомин сделал дубль в матче 3-го тура чемпионата России против ЦСКА (2:1) и помог своей команде одержать третью победу подряд.