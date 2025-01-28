Карпицкий прибыл в расположение «Крыльев Советов» на сбор в Турции
Нападающий Егор Карпицкий вернулся из аренды в «Соколе» по решению тренерского штаба и руководства «Крыльев Советов», сообщает клубная пресс-служба.
21-летний Карпицкий начал тренировки на втором FONBET Зимнем сборе.
В текущем сезоне форвард провел 17 матчей, где забил 2 мяча и сделал одну голевую передачу.
Источник: Telegram-канал «Крыльев Советов»
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|- : -
|1.03
|14:00
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|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
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|
Ахмат – Рубин
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|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|2.03
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|2.03
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Спартак
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Алексей Батраков
Локомотив
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Бителло
Динамо
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Муталип Алибеков
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Оренбург
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