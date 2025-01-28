Карпицкий прибыл в расположение «Крыльев Советов» на сбор в Турции

Нападающий Егор Карпицкий вернулся из аренды в «Соколе» по решению тренерского штаба и руководства «Крыльев Советов», сообщает клубная пресс-служба.

21-летний Карпицкий начал тренировки на втором FONBET Зимнем сборе.

В текущем сезоне форвард провел 17 матчей, где забил 2 мяча и сделал одну голевую передачу.