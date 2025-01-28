«Ростов» подписал 18-летнего нападающего Титова

Нападающий Денис Титов подписал контракт с «Ростовом», сообщается на официальном сайте клуба.

Сроки соглашения с 18-летним игроком не сообщаются. Титов выступал за юношеские и молодежную сборную Туркменистана. Сейчас игрок находится на тренировочных сборах «Ростова» в ОАЭ.