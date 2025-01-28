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Рахмоналиев переходит из «Рубина «в «Сабах» на правах аренды

Камила Абдурахманова
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Полузащитник Умарали Рахмоналиев перешел в азербайджанский клуб «Сабах» на правах аренды, информирует пресс-служба «Рубина».

Соглашение с 21-летним узбекским футболистом рассчитано до конца 2025 года.

Рахмоналиев стал игроком «Рубина» в 2022 году. В текущем сезоне хавбек провел 7 матчей за казанскую команду во всех турнирах, где отметился одной результативной передачей.

«Сабах», который тренирует российский специалист Василий Березуцкий, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Азербайджана после 20 туров.

Источник: Telegram-канал «Рубина»
ФК Рубин (Казань)
ФК Сабах
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2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
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 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
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 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
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