Супруга Смолова: «Нравится бренд «жена футболиста» — я стала больше зарабатывать»

Супруга нападающего «Краснодара» Федора Смолова, блогер и диджей Карина Истомина в разговоре с «СЭ» поделилась мнением об отношении общественности к женам футболистов.

— У вас есть свой блог, личный бренд. Но как не стать брендом «жена футболиста»?

— А мне, кстати, нравится бренд «жена футболиста», потому я из-за этого стала больше зарабатывать. Поэтому я за все, где реклама, заработок, деньги. Мне очень нравится.

Смолов женился на Истоминой в июне 2023 года. В ноябре того же года у пары родилась дочь, которую назвали Лора.