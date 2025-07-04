Игнатов 4 июля пройдет медосмотр для перехода в «Сочи»

Как стало известно «СЭ», бывший полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов в пятницу, 4 июля, пройдет медосмотр для завершения перехода в «Сочи».

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что Игнатов близок к переходу в «Сочи» и подпишет контракт по схеме 2+1.

В прошедшем сезоне 25-летний Игнатов принял участие в 15 матчах за «Спартак» во всех турнирах, не отличившись результативными действиями. Футболист стал свободным агентом после окончания сезона-2024/25.