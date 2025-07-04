Жена Смолова: «За мужем пойду везде. Всегда буду рядом»

Жена нападающего «Краснодара» Федора Смолова, блогер и диджей Карина Истомина в разговоре с «СЭ» высказалась о карьере мужа.

«Где увидим Федора дальше? Узнаете в ближайшие месяцы. Пока еще непонятно. Будем держать интригу. Готова ли я на новый переезд? За мужем пойду везде. Всегда буду рядом», — сказала Истомина «СЭ».

«Краснодар» в конце мая объявил об уходе 35-летнего форварда. Он вернулся в команду летом 2024 года. В сезоне-2024/25 Смолов провел 24 матча во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал четыре голевые передачи.