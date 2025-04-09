Карасева не скоро будут назначать на матчи «Динамо»

Как стало известно «СЭ», в судейском корпусе признаны постоянные ошибки арбитра Сергея Карасева, от которых страдает «Динамо».

Последней каплей стало решение в минувшем туре РПЛ с ЦСКА (1:3) никак не отреагировать на столкновение армейца Кирилла Глебова с динамовцем Муми Нгамале, которое, по мнению многих экспертов, заслуживало удаления полузащитника ЦСКА.

В предыдущем матче с участием «Динамо» Карасев не назначил пенальти в ворота «Краснодара» (0:1) за снос Диего Лаксальта, что признала ЭСК. С высокой долей вероятности на этот раз оргвыводы будут сделаны и этот судья не скоро получит новые назначения на матчи бело-голубых.