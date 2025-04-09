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9 апреля 2025, 14:55

Карасева не скоро будут назначать на матчи «Динамо»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Сергей Карасев в матче ЦСКА — «Динамо».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», в судейском корпусе признаны постоянные ошибки арбитра Сергея Карасева, от которых страдает «Динамо».

Последней каплей стало решение в минувшем туре РПЛ с ЦСКА (1:3) никак не отреагировать на столкновение армейца Кирилла Глебова с динамовцем Муми Нгамале, которое, по мнению многих экспертов, заслуживало удаления полузащитника ЦСКА.

В предыдущем матче с участием «Динамо» Карасев не назначил пенальти в ворота «Краснодара» (0:1) за снос Диего Лаксальта, что признала ЭСК. С высокой долей вероятности на этот раз оргвыводы будут сделаны и этот судья не скоро получит новые назначения на матчи бело-голубых.

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ФК Динамо (Москва)
Сергей Карасев (судья)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
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Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
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Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

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