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9 апреля 2025, 16:30

У футбольных судей и инспекторов проверят доходы

Александр Бобров
Шеф-редактор
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Российским футбольным судьям и инспекторам разослано письмо за подписью председателя судейского комитета РФС Павла Каманцева, в котором говорится о новом подходе к составлению рекомендательных списков. Это письмо есть в распоряжении «СЭ». В нем говорится:

«Довожу до вашего сведения, что в связи с новым подходом Общероссийской общественной организации спортивной федерации по футболу «Российский футбольный союз» (далее — РФС) вопрос о вашем повышении в уровне рекомендательного списка будет рассматриваться судейским комитетом РФС и исполкомом (бюро исполкома) РФС с учетом анализа информации, необходимой для соответствия выполняемой вами профессиональной деятельности.

Решение о повышении будет приниматься с учетом результатов проверки:

— соблюдения дисциплинарных и этических норм, правил делового поведения;

— соответствия ваших доходов официально заявленным;

— наличия или отсутствия конфликтов интересов, о которых не было заявлено;

— иных сведений, необходимых для определения профессионального соответствия.

На основании изложенного просьба в дальнейшем планировать свою деятельность, принимая во внимание внедренные дополнительные критерии карьерного продвижения».

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РПЛ
РФС
Павел Каманцев
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«Краснодар» — «Факел»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
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«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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