У футбольных судей и инспекторов проверят доходы

Российским футбольным судьям и инспекторам разослано письмо за подписью председателя судейского комитета РФС Павла Каманцева, в котором говорится о новом подходе к составлению рекомендательных списков. Это письмо есть в распоряжении «СЭ». В нем говорится:

«Довожу до вашего сведения, что в связи с новым подходом Общероссийской общественной организации спортивной федерации по футболу «Российский футбольный союз» (далее — РФС) вопрос о вашем повышении в уровне рекомендательного списка будет рассматриваться судейским комитетом РФС и исполкомом (бюро исполкома) РФС с учетом анализа информации, необходимой для соответствия выполняемой вами профессиональной деятельности.

Решение о повышении будет приниматься с учетом результатов проверки:

— соблюдения дисциплинарных и этических норм, правил делового поведения;

— соответствия ваших доходов официально заявленным;

— наличия или отсутствия конфликтов интересов, о которых не было заявлено;

— иных сведений, необходимых для определения профессионального соответствия.

На основании изложенного просьба в дальнейшем планировать свою деятельность, принимая во внимание внедренные дополнительные критерии карьерного продвижения».