Карасев о том, что его признали лучшим арбитром прошлого сезона: «Приятно, хотя среди судей сложно выбрать лучшего»
Российский арбитр Сергей Карасев в интервью «СЭ» рассказал, как отнесся к тому, что его признали лучшим судьей сезона-2022/23.
— В последнее время нас часто критикуют — иногда по делу, иногда не очень; порой просто начинается агония из-за незначительного эпизода, — говорит Карасев. — Поэтому важны любые номинации и голосования, которые отмечают хорошую работу арбитров. Среди судей сложно выбрать лучшего, потому что критерии очень субъективные. Есть тройка-пятерка опытных арбитров, которые несколько лет работают на самых сложных матчах. И каждому из них можно отдать первое место.
При этом голосование, которое проводит «Спорт-Экспресс», наверное, самое объективное из необъективных. Потому что опрашивает несколько групп вовлеченных в футбол людей: журналистов, болельщиков, клубы. Чем шире охват, тем реалистичнее результаты.
— Помимо болельщиков, за вас проголосовали восемь команд — половина лиги.
— Это вдвойне приятно, потому что наша основная цель — работать так, чтобы со стороны футболистов и руководителей клубов было доверие. То есть, нужно минимизировать количество ошибок. Но если они и случаются, люди должны понимать — это исключительно человеческий фактор.
Поэтому и выстраиваем коммуникацию с игроками. Не посылаем их, когда все на взводе, а объясняем решения, сглаживаем углы. Наверное, все это и выливается в доверие и такие результаты голосований.
Карасев был признан лучшим судьей РПЛ по итогам голосования «СЭ», которое включало в себя три критерия: голосование клубов на условиях анонимности (Карасев получил 8 голосов), опрос болельщиков на нашем сайте (45% голосов) и собственный подсчет количества ошибок рефери.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -