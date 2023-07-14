Гладилин: «Сейчас «Спартаку» нужен центральный защитник»
Экс-игрок «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал трансферную политику красно-белых этим летом.
«Мне кажется, что сейчас команде нужен центральный защитник. Если эту позицию закрыть качественным игроком, то в теории «Спартак» сможет побороться с «Зенитом» за чемпионство. Но важно уточнить, что «Спартак» сможет претендовать на титул, если сможет поставить игру команды. Просто купить хорошего напарника для Джикии будет мало. Если Абаскаль построит командную игру и появится качественный центральный защитник, то тогда я не удивлюсь, если «Спартак» навяжет борьбу «Зениту», — цитирует «РБ Спорт» Гладилина.
В первом туре нового сезона РПЛ «Спартак» сыграет против «Оренбурга». Матч состоится 23 июля.
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2
|ЦСКА
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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