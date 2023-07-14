Гладилин: «Сейчас «Спартаку» нужен центральный защитник»

Экс-игрок «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал трансферную политику красно-белых этим летом.

«Мне кажется, что сейчас команде нужен центральный защитник. Если эту позицию закрыть качественным игроком, то в теории «Спартак» сможет побороться с «Зенитом» за чемпионство. Но важно уточнить, что «Спартак» сможет претендовать на титул, если сможет поставить игру команды. Просто купить хорошего напарника для Джикии будет мало. Если Абаскаль построит командную игру и появится качественный центральный защитник, то тогда я не удивлюсь, если «Спартак» навяжет борьбу «Зениту», — цитирует «РБ Спорт» Гладилина.

В первом туре нового сезона РПЛ «Спартак» сыграет против «Оренбурга». Матч состоится 23 июля.