Деменко: «У «Спартака» есть перспективная молодежь, которая может себя проявить уже в следующем сезоне»
Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко порассуждал о перспективах красно-белых в борьбе за чемпионство в сезоне-2023/24.
— Сложно сейчас говорить об этом, нужно посмотреть на несколько игр «Спартака» в новом сезоне, — цитирует «РБ Спорт» Деменко. — Но мы же все понимаем, что главным претендентом на чемпионство является «Зенит», верно? Тогда изначально нужно посмотреть, в каком составе подойдут питерцы к сезону, а точнее даже к сентябрю, когда закроется трансферное окно. Уже ушел Кузяев, ходят слухи, что могут уйти Вендел и Малком. Представьте, что они действительно уйдут — тогда это будет уже другой «Зенит», разве нет?
— Если «Спартак» после трансферов Медины и Бонгонда найдет еще и топового центрального защитника, то он сможет бороться с «Зенитом»?
— Это не так просто, как кажется. Любой тренер, хочет, чтобы у него было два равноценных состава. У «Спартака» есть также и перспективная молодежь, которая в теории может себя проявить уже в следующем сезоне. Что касается иностранцев, то здесь важна финансовая составляющая — сможет ли клуб заманить к себе топового легионера при условии, что мы сейчас не играем в еврокубках? Давайте, наверное, отложим этот вопрос до сентября — когда трансферное окно в России закроется, тогда и можно будет делать выводы, а до этих пор может случиться что угодно.
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1
|Зенит
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2
|ЦСКА
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|0-0
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3
|Спартак
|0
|0
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|0-0
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4
|Ростов
|0
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|0-0
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5
|Ахмат
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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7
|Оренбург
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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8
|Локомотив
|0
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|0
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|0-0
|0
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9
|Динамо
|0
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|0
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|0-0
|0
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10
|Сочи
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
|- : -