Карасев и Жабченко не дали пенальти в пользу «Спартака» — получили новые назначения
Департамент судейства РФС объявил имена судей, назначенных на матчи 20-го тура чемпионата России. Среди них нет Владислава Безбородова, который в предыдущем туре работал на игре «Спартак» — «Факел» (3:2), и Виталия Мешкова, отправленного в запас после встречи 18-го тура «Спартак» — «Урал» (2:2).
При этом очередные назначения получили Сергей Карасев и Анатолий Жабченко. Карасеву достался один из главных матчей весны — ЦСКА — «Зенит». А Жабченко будет помогать Евгению Турбину в качестве ВАР на игре «Пари НН» — «Торпедо».
Между тем и к этим двум рефери были претензии у спартаковцев. Вчера на 24-й минуте полуфинального матча FONBET Кубка России «Спартак» — «Урал» (1:1) Карасев ошибочно не назначил 11-метровый удар в пользу красно-белых. С той позиции, которую занимал арбитр, он не мог видеть всех деталей единоборства Сильвие Бегича с Кристофером Мартинсом. Был перекрыт обзор и второму ассистенту Андрею Гурбанову.
Почему не вмешались видеоассистенты Жабченко и Дмитрий Сафьян, понять невозможно. Решение ВАР выглядит еще более странным с учетом одного из эпизодов матча «Спартак» — «Факел». На 45-й минуте Безбородов сначала ошибочно не зафиксировал фол Данилы Пруцева, а затем изменил свое решение после вмешательства ВАР Евгения Кукуляка и просмотра видеозаписи и правильно назначил 11-метровый удар.
И тогда, и вчера нарушение правил заключалось в том, что сфоливший отмахнулся левой рукой и попал сопернику в область лица: Пруцев сыграл неаккуратно против Ираклия Квеквескири, Бегич — против Мартинса. Моменты очень-очень похожие. Решения ВАР и итоговые решения арбитров разные.
Разное и отношение к судьям. Безбородов и Мешков «отдыхают», а Карасев и Жабченко получили очередные назначения.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|19
|15
|3
|1
|53-9
|48
|
2
|Спартак
|19
|12
|4
|3
|45-22
|40
|
3
|Ростов
|19
|11
|5
|3
|35-27
|38
|
4
|Динамо
|19
|9
|5
|5
|35-24
|32
|
5
|ЦСКА
|19
|9
|5
|5
|34-20
|32
|
6
|Ахмат
|19
|9
|2
|8
|30-29
|29
|
7
|Краснодар
|19
|8
|5
|6
|36-32
|29
|
8
|Оренбург
|19
|9
|1
|9
|38-40
|28
|
9
|Сочи
|19
|8
|4
|7
|29-36
|28
|
10
|Урал
|19
|7
|4
|8
|24-30
|25
|
11
|Кр. Советов
|19
|5
|5
|9
|20-30
|20
|
12
|Локомотив
|19
|5
|4
|10
|24-35
|19
|
13
|Пари НН
|19
|5
|4
|10
|23-34
|19
|
14
|Факел
|19
|1
|11
|7
|24-37
|14
|
15
|Химки
|19
|3
|4
|12
|19-40
|13
|
16
|Торпедо
|19
|1
|4
|14
|9-33
|7
|18.03
|12:00
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|18.03
|14:15
|
Урал – Динамо
|- : -
|18.03
|16:30
|
Факел – Сочи
|- : -
|18.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|19.03
|14:00
|
Химки – Ростов
|- : -
|19.03
|16:30
|
Кр. Советов – Ахмат
|- : -
|19.03
|16:30
|
Пари НН – Торпедо
|- : -
|19.03
|19:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3