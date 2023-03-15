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Судейство

Сегодня, 15:00

Карасев и Жабченко не дали пенальти в пользу «Спартака» — получили новые назначения

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Сергей Карасев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Департамент судейства РФС объявил имена судей, назначенных на матчи 20-го тура чемпионата России. Среди них нет Владислава Безбородова, который в предыдущем туре работал на игре «Спартак» — «Факел» (3:2), и Виталия Мешкова, отправленного в запас после встречи 18-го тура «Спартак» — «Урал» (2:2).

При этом очередные назначения получили Сергей Карасев и Анатолий Жабченко. Карасеву достался один из главных матчей весны — ЦСКА — «Зенит». А Жабченко будет помогать Евгению Турбину в качестве ВАР на игре «Пари НН» — «Торпедо».

Между тем и к этим двум рефери были претензии у спартаковцев. Вчера на 24-й минуте полуфинального матча FONBET Кубка России «Спартак» — «Урал» (1:1) Карасев ошибочно не назначил 11-метровый удар в пользу красно-белых. С той позиции, которую занимал арбитр, он не мог видеть всех деталей единоборства Сильвие Бегича с Кристофером Мартинсом. Был перекрыт обзор и второму ассистенту Андрею Гурбанову.

Почему не вмешались видеоассистенты Жабченко и Дмитрий Сафьян, понять невозможно. Решение ВАР выглядит еще более странным с учетом одного из эпизодов матча «Спартак» — «Факел». На 45-й минуте Безбородов сначала ошибочно не зафиксировал фол Данилы Пруцева, а затем изменил свое решение после вмешательства ВАР Евгения Кукуляка и просмотра видеозаписи и правильно назначил 11-метровый удар.

И тогда, и вчера нарушение правил заключалось в том, что сфоливший отмахнулся левой рукой и попал сопернику в область лица: Пруцев сыграл неаккуратно против Ираклия Квеквескири, Бегич — против Мартинса. Моменты очень-очень похожие. Решения ВАР и итоговые решения арбитров разные.

Разное и отношение к судьям. Безбородов и Мешков «отдыхают», а Карасев и Жабченко получили очередные назначения.

РПЛ
Анатолий Жабченко
Сергей Карасев (судья)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 19 11 5 3 35-27 38
4
 Динамо 19 9 5 5 35-24 32
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Краснодар 19 8 5 6 36-32 29
8
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
9
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
12
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
13
 Пари НН 19 5 4 10 23-34 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
 Химки 19 3 4 12 19-40 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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18.03 12:00
Оренбург – Спартак
 - : -
18.03 14:15
Урал – Динамо
 - : -
18.03 16:30
Факел – Сочи
 - : -
18.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
19.03 14:00
Химки – Ростов
 - : -
19.03 16:30
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
19.03 16:30
Пари НН – Торпедо
 - : -
19.03 19:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 7 1 3
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