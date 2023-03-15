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Судейство

Сегодня, 11:17

Сергей Карасев назначен главным арбитром матча ЦСКА — «Зенит»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Сергей Карасев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Пресс-служба РФС опубликовала назначения арбитров на матчи 20-го тура чемпионата России по футболу.

Главным судей встречи ЦСКА — «Зенит» назначен Сергей Карасев, его ассистентами будут Алексей Лунев и Роман Усачев. Резервный арбитр — Алексей Сухой, ВАР — Сергей Иванов, АВАР — Игорь Демешкно.

Все назначения судей на матчи 20-го тура РПЛ:

18 марта (суббота)

«Оренбург» — «Спартак»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Валерий Данченко, Владислав Назаров; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Николай Еремин; инспектор — Андрей Бутенко.

«Урал» — «Динамо»: судья — Алексей Амелин, ассистенты судьи — Максим Ковалев, Алексей Воронцов; резервный судья — Евгений Галимов; ВАР — Игорь Панин; АВАР — Андрей Образко; инспектор — Алексей Тюмин.

«Факел» — «Сочи»: судья — Артем Любимов, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Кирилл Большаков; резервный судья — Иван Абросимов; ВАР — Иван Сиденков; АВАР — Адлан Хатуев; инспектор — Сергей Зуев.

«Локомотив» — «Краснодар»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Андрей Веретешкин, Рустам Мухтаров; резервный судья — Павел Шадыханов; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Александр Богданов; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.

19 марта (воскресенье)

«Химки» — «Ростов»: судья — Владимир Москалев, ассистенты судьи — Дмитрий Жвакин, Роман Милюченко; резервный судья — иван Сиденков; ВАР — Сергей Чебан; АВАР — Дмитрий Чельцов; инспектор — Александр Гвардис.

«Крылья Советов» — «Ахмат»: судья — Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи — Егор Болховитин, Дмитрий Ермаков; резервный судья — Константин Аверьянов; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Николай Богач; инспектор — Александр Колобаев.

«Пари НН» — «Торпедо»: судья — Евгений Турбин, ассистенты судьи — Арам Петросян, Хамид Талаев; резервный судья — Сергей Куликов; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Денис Березнов; инспектор — Александр Гончар.

ЦСКА — «Зенит»: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Роман Усачев; резервный судья — Алексей Сухой; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Игорь Демешко; инспектор — Сергей Мацюра.

Источник: https://rfs.ru/news/217671
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Сергей Карасев (судья)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 19 11 5 3 35-27 38
4
 Динамо 19 9 5 5 35-24 32
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Краснодар 19 8 5 6 36-32 29
8
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
9
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
12
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
13
 Пари НН 19 5 4 10 23-34 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
 Химки 19 3 4 12 19-40 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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30 тур
18.03 12:00
Оренбург – Спартак
 - : -
18.03 14:15
Урал – Динамо
 - : -
18.03 16:30
Факел – Сочи
 - : -
18.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
19.03 14:00
Химки – Ростов
 - : -
19.03 16:30
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
19.03 16:30
Пари НН – Торпедо
 - : -
19.03 19:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 7 1 3
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