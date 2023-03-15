Сергей Карасев назначен главным арбитром матча ЦСКА — «Зенит»
Пресс-служба РФС опубликовала назначения арбитров на матчи 20-го тура чемпионата России по футболу.
Главным судей встречи ЦСКА — «Зенит» назначен Сергей Карасев, его ассистентами будут Алексей Лунев и Роман Усачев. Резервный арбитр — Алексей Сухой, ВАР — Сергей Иванов, АВАР — Игорь Демешкно.
Все назначения судей на матчи 20-го тура РПЛ:
18 марта (суббота)
«Оренбург» — «Спартак»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Валерий Данченко, Владислав Назаров; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Николай Еремин; инспектор — Андрей Бутенко.
«Урал» — «Динамо»: судья — Алексей Амелин, ассистенты судьи — Максим Ковалев, Алексей Воронцов; резервный судья — Евгений Галимов; ВАР — Игорь Панин; АВАР — Андрей Образко; инспектор — Алексей Тюмин.
«Факел» — «Сочи»: судья — Артем Любимов, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Кирилл Большаков; резервный судья — Иван Абросимов; ВАР — Иван Сиденков; АВАР — Адлан Хатуев; инспектор — Сергей Зуев.
«Локомотив» — «Краснодар»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Андрей Веретешкин, Рустам Мухтаров; резервный судья — Павел Шадыханов; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Александр Богданов; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.
19 марта (воскресенье)
«Химки» — «Ростов»: судья — Владимир Москалев, ассистенты судьи — Дмитрий Жвакин, Роман Милюченко; резервный судья — иван Сиденков; ВАР — Сергей Чебан; АВАР — Дмитрий Чельцов; инспектор — Александр Гвардис.
«Крылья Советов» — «Ахмат»: судья — Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи — Егор Болховитин, Дмитрий Ермаков; резервный судья — Константин Аверьянов; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Николай Богач; инспектор — Александр Колобаев.
«Пари НН» — «Торпедо»: судья — Евгений Турбин, ассистенты судьи — Арам Петросян, Хамид Талаев; резервный судья — Сергей Куликов; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Денис Березнов; инспектор — Александр Гончар.
ЦСКА — «Зенит»: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Роман Усачев; резервный судья — Алексей Сухой; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Игорь Демешко; инспектор — Сергей Мацюра.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|19
|15
|3
|1
|53-9
|48
|
2
|Спартак
|19
|12
|4
|3
|45-22
|40
|
3
|Ростов
|19
|11
|5
|3
|35-27
|38
|
4
|Динамо
|19
|9
|5
|5
|35-24
|32
|
5
|ЦСКА
|19
|9
|5
|5
|34-20
|32
|
6
|Ахмат
|19
|9
|2
|8
|30-29
|29
|
7
|Краснодар
|19
|8
|5
|6
|36-32
|29
|
8
|Оренбург
|19
|9
|1
|9
|38-40
|28
|
9
|Сочи
|19
|8
|4
|7
|29-36
|28
|
10
|Урал
|19
|7
|4
|8
|24-30
|25
|
11
|Кр. Советов
|19
|5
|5
|9
|20-30
|20
|
12
|Локомотив
|19
|5
|4
|10
|24-35
|19
|
13
|Пари НН
|19
|5
|4
|10
|23-34
|19
|
14
|Факел
|19
|1
|11
|7
|24-37
|14
|
15
|Химки
|19
|3
|4
|12
|19-40
|13
|
16
|Торпедо
|19
|1
|4
|14
|9-33
|7
|18.03
|12:00
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|18.03
|14:15
|
Урал – Динамо
|- : -
|18.03
|16:30
|
Факел – Сочи
|- : -
|18.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|19.03
|14:00
|
Химки – Ростов
|- : -
|19.03
|16:30
|
Кр. Советов – Ахмат
|- : -
|19.03
|16:30
|
Пари НН – Торпедо
|- : -
|19.03
|19:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3