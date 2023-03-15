Юрий Лодыгин — о своих словах, что 3 лучших вратаря России — Акинфеев, он и Шунин: «Все смеялись по этому поводу»

Бывший вратарь сборной России Юрий Лодыгин прокомментировал свои слова о трех лучших российских голкиперах.

Два года назад Лодыгин назвал лучшими вратарями России Игоря Акинфеева, Антона Шунина и себя.

«Ха! Да, все смеялись по этому поводу. Многие мне сказали, что не надо было этого говорить. Но меня спросили про российских вратарей. Я ответил, как думаю. Сейчас мне нравится Сафонов. Хороший вратарь. И мне нравится его характер. Он наглый. Дальше... я себя всегда считаю отличным вратарем, супервратарем. Я так и буду считать, даже когда закончу с футболом. Поэтому всегда буду ставить себя. Но если выбирать чисто из российского чемпионата, Сафонов... неплохо играет Миша Кержаков. Ломаев тоже неплохой вратарь. Но иногда он перебарщивает. А характер у него хороший», — приводит Sport24 слова Лодыгина.

Лодыгин выступает за «Панатинаикос» с 2022 года. Его соглашение с греческим клубом рассчитано до июня 2024 года.