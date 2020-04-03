Капитан «Уфы»: «Если невозможно будет играть, надо завершать чемпионат и начинать новый»

Капитан «Уфы» защитник Павел Аликин ответил на актуальные вопросы «СЭ» по поводу ситуации в российском футболе.

— Надо ли досрочно завершать чемпионат?

— Зависит от развития ситуации. Если невозможно будет играть, надо завершать и начинать новый.

— Если чемпионат завершать досрочно, закреплять ли его результаты? Объявлять «Зенит» чемпионом, «Локомотив» и «Краснодар» — в Лиге чемпионов, «Ростов» и ЦСКА — в Лиге Европы, «Оренбург» и «Рубин» — в стыковых матчах, «Крылья Советов» и «Ахмат» вылетают?

— Конечно, будет много недовольных. И в верхней части таблицы, и в нижней. «Зенит», наверное, будет доволен. Но я все-таки за спортивный принцип. Лучше доиграть.

— Готовы ли вы пойти на сокращение зарплаты, чтобы помочь клубу?

— Мой контракт вообще летом заканчивается. Не знаю, предложат ли мне новый. Но мы прекрасно понимаем ситуацию. У нас нет выхода, кроме как пойти на встречу клубу.

— Стоит ли вернуться во время паузы перейти на формат «весна-осень»?

— Нормально и при нынешней системе. Не думаю, что нужно переходить.

— Нужно ли расширять РПЛ до 18 команд?

— Это обсуждалось. Не все поддержали. Но в такой ситуации, может, и нет другого выхода. Сейчас борьба внизу таблицы очень серьезная. Если завершать чемпионат, то все должны остаться. Пусть будет лучше 18 команд. Для игроков нет ничего критичного. (Дмитрий Зимин)