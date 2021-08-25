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Капитан «Спартака» Джикия высказался о назначении Карпина главным тренером сборной России

16:42
Георгий Джикия. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Георгий Джикия. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал назначение Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России.

«Сменился не только тренер, но и его штаб, а также многие люди в персонале. Встречи и контакты у нас уже были, поэтому первое знакомство состоялось. Хорошо пообщались с Валерием Георгиевичем, прежде долго беседовать с ним не приходилось. Все прошло отлично.

Теперь моя задача — приехать, профессионально и без травм выполнить свою работу как можно лучше. А потом можно будет делать первые выводы о переменах.

Говорили ли с Карпиным на тему капитана? Нет. Матч против Мальты пройдет на спартаковском стадионе? Да, сыграть за сборную на нашей арене будет вдвойне приятно! Надеюсь, что на этот матч все-таки разрешат пустить побольше зрителей.

Максименко? Мы все его поздравили. Здорово, когда из твоей команды в сборную вызывают больше новых футболистов. Саша уже достаточно опытен, но, если ему понадобится какая-то помощь, я всегда буду рядом», — цитирует Джикию официальный сайт клуба.

В сентябре сборная России проведет три матча: против Хорватии (1 сентября, 21:45 мск), Кипра (4 сентября, 16.00 мск) и Мальты (7 сентября, 21.45 мск).

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2021-08-25-georgiy_dzhikiya_za_rezultat_v_pervuyu_ochered_otvechayut_igroki/

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Александр Кравченко все материалы автора

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