Капитан «Спартака» Джикия высказался о назначении Карпина главным тренером сборной России

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал назначение Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России.

«Сменился не только тренер, но и его штаб, а также многие люди в персонале. Встречи и контакты у нас уже были, поэтому первое знакомство состоялось. Хорошо пообщались с Валерием Георгиевичем, прежде долго беседовать с ним не приходилось. Все прошло отлично.

Теперь моя задача — приехать, профессионально и без травм выполнить свою работу как можно лучше. А потом можно будет делать первые выводы о переменах.

Говорили ли с Карпиным на тему капитана? Нет. Матч против Мальты пройдет на спартаковском стадионе? Да, сыграть за сборную на нашей арене будет вдвойне приятно! Надеюсь, что на этот матч все-таки разрешат пустить побольше зрителей.

Максименко? Мы все его поздравили. Здорово, когда из твоей команды в сборную вызывают больше новых футболистов. Саша уже достаточно опытен, но, если ему понадобится какая-то помощь, я всегда буду рядом», — цитирует Джикию официальный сайт клуба.

В сентябре сборная России проведет три матча: против Хорватии (1 сентября, 21:45 мск), Кипра (4 сентября, 16.00 мск) и Мальты (7 сентября, 21.45 мск).