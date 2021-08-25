Комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев оценил интервью полузащитника «Ростова» Павла Мамаева.

«Я понимаю, что это очень важный проект, нашумевший. Я хочу сказать, что я и раньше не собирался смотреть это интервью и не буду смотреть, потому что мне не интересен ни Мамаев, ни его личная жизнь. Я повторюсь еще раз, что, как человек одухотворенный, интересуюсь другими вещами. Я читаю книги, рассказываю о спорте, люблю свою страну. А когда мужик говорит про мать своего ребенка гадости — оставим это на совести Мамаева. Не важно, какая Алана, она мать его детей. Личная жизнь потому и называется личной.

Если бы я брал у него интервью, то задал бы вопрос: не стыдно ли говорить такие вещи? Это мое личное мнение, проект важный, вопросов никаких нет. Представители канала имеют право решать такие вещи, но мне, как журналисту, как человеку и гражданину, такое неинтересно от слова «совсем», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Мамаев рассказал журналисту Нобелю Арустамяну детали развода с Аланой и о своем романе с Санько. Отметим, что из-за этого интервью Арустамян покинул телеканал.