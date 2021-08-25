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Гленн Бейл: «Я счастлив, что перешел в «Крылья»

16:43
Гленн Бейл. Фото ФК «Крылья Советов»
Гленн Бейл. Фото ФК «Крылья Советов»
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Нидерландский защитник Гленн Бейл прокомментировал подписание контракта с «Крыльями Советов». 25 августа было объявлено о заключении трехлетнего контракта с 26-летним футболистом.

«Я счастлив, что перешел в «Крылья»! Надеюсь, что смогу помочь команде. «Крылья» играют в быстрый и комбинационный футбол. Мне импонирует, что здесь в меня верят. Перед переходом в «Крылья» советовался с родителями моей жены — они раньше жили в России, в городе Сочи. Я спросил у них о людях, о Самаре. Также немного пообщался с Германом Онугхой. Он играл в Дании с моим другом, потому рассказал мне кое-что о «Крыльях», — приводит слова Бейла официальный сайт клуба.

Последним клубом Бейла был «Эммен», в составе которого он выступал с 2017 года. За это время в команде он провел 129 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 14 голевых передач.

Дополнительная информация:

http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?19060

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Руслан Абушкин все материалы автора

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