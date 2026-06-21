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Виллиам де Оливейра поделился первыми впечатлениями от новичка «Зенита» Кевина Андраде

Сергей Филин

Помощник главного тренера «Зенита» Сергея Семака Виллиам де Оливейра поделился впечатлением от знакомства с новичком сине-бело-голубых, колумбийским защитником Кевином Андраде.

23 мая «Зенит» объявил о трансфере футболиста из «Балтики». Клуб подписал с 27-летним колумбийцем контракт на пять лет.

«Это очень крепкий защитник, который уже не первый год в России. Он очень умный центральный защитник, который может держать оборону, выигрывать борьбу один в один, хорошо встречать соперника. Думаю, он поможет нам и на стандартных положениях — играя за «Балтику», он выделялся в этом компоненте благодаря своим данным. Он достаточно спокойный парень. Он производит впечатление очень серьезного человека, который хочет добиться успеха вместе с «Зенитом», — приводит слова де Оливейры пресс-служба сине-бело-голубых.

Андраде выступал за «Балтику» с 2024 года и стал вместе с ней чемпионом Первой лиги-2024/25. В сезоне-2025/26 он провел 32 матча во всех турнирах и забил один гол.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 3,5 миллиона евро.

В сезоне-2025/26 «Зенит» набрал 68 очков и выиграл чемпионат России, на два бала опередив «Краснодар».

Источник: ФК «Зенит»
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ФК Зенит
Кевин Андраде
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
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11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Г
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Александр Соболев

Зенит

 7
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 6
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Динамо Мх

 5
П
Педро
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 4
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Крылья Советов

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Георгий Мелкадзе
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