Виллиам де Оливейра поделился первыми впечатлениями от новичка «Зенита» Кевина Андраде

Помощник главного тренера «Зенита» Сергея Семака Виллиам де Оливейра поделился впечатлением от знакомства с новичком сине-бело-голубых, колумбийским защитником Кевином Андраде.

23 мая «Зенит» объявил о трансфере футболиста из «Балтики». Клуб подписал с 27-летним колумбийцем контракт на пять лет.

«Это очень крепкий защитник, который уже не первый год в России. Он очень умный центральный защитник, который может держать оборону, выигрывать борьбу один в один, хорошо встречать соперника. Думаю, он поможет нам и на стандартных положениях — играя за «Балтику», он выделялся в этом компоненте благодаря своим данным. Он достаточно спокойный парень. Он производит впечатление очень серьезного человека, который хочет добиться успеха вместе с «Зенитом», — приводит слова де Оливейры пресс-служба сине-бело-голубых.

Андраде выступал за «Балтику» с 2024 года и стал вместе с ней чемпионом Первой лиги-2024/25. В сезоне-2025/26 он провел 32 матча во всех турнирах и забил один гол.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 3,5 миллиона евро.

В сезоне-2025/26 «Зенит» набрал 68 очков и выиграл чемпионат России, на два бала опередив «Краснодар».