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Канделаки уверена, что с Гончаренко результаты «Краснодара» пойдут в гору

16:08
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Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки высказала свое мнение о назначении Виктора Гончаренко на пост главного тренера «Краснодара».

«О том, что Виктор Гончаренко своими результатами наработал на новый хороший контракт, я писала сразу после его отставки. Контракт, разумеется, случился, и что-то подсказывает мне, что результаты команды однозначно пойдут в гору.

Ну а банальности про пользу конкуренции я оставлю другим журналистам и просто пожелаю удачи тренеру, команде и болельщикам. Последние в этом году исстрадались», — написала Канделаки в своем Telegram-канале.

37-летний Гончаренко покинул пост главного тренера ЦСКА 22 марта. 3 апреля из «Краснодара» ушел Мурад Мусаев.

После 24 туров Тинькофф РПЛ «Краснодар» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 34 очка. 11 апреля команда сыграет с тульским «Арсеналом» в 25-м туре чемпионата России.

Дополнительная информация:

https://t.me/tikandelaki/8066

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