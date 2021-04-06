«Спартак» объявил ценовую политику для билетов на матч с ЦСКА

«Спартак» на своем официальном сайте объявил цены билетов на домашний матч 27-го тура Тинькофф чемпионата России против ЦСКА. Встреча пройдет 25 апреля на «Открытие Банк Арене» (начало — в 16.30).

Цены стартуют с 1500 рублей на трибунах B и D. Самый дорогой билет на трибуне A с ресторанным питанием и заездом на прилегающую территорию стоит 33 тысячи рублей.

Первыми право приобретения билетов получат владельцы абонементов и карт болельщиков.

С 8 по 25 апреля начнется свободная онлайн-продажа.

Подробнее с ценовой политикой можно ознакомиться на сайте.