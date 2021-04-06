Деменко прокомментировал назначение Гончаренко главным тренером «Краснодара»

Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко поделился мнением по поводу назначения Виктора Гончаренко главным тренером «быков».

«Мы знаем, что этот тренер достаточно хорошо работал в «Кубани» и в ЦСКА себя проявлял, — цитирует Деменко «Советский спорт» 6 апреля. — Но он пришел в «Краснодар» не в очень хорошее время. Возможно, первый его матч для «быков» станет эмоциональным, но в остальном все будет проблематично, потому что проблемы у южан существуют, и мы это видим. Много футболистов уйдет после сезона, со многими он сейчас будет общаться. А так, как специалист мне он нравился не только по ЦСКА, но еще по работе в «Кубани».

По силам ли ему быстро вывести команду из кризиса? Нет. Однозначно. Может быть эмоционально одна игра пройдет хорошо, все-таки новому наставнику что-то надо доказать, плюс некоторые ребята, кто не проходил в состав, будут пытаться завоевать это право, но проблемы у команды, конечно, есть. Этот сезон уже потерян. «Краснодар» никак не сможет пробиться в Лигу Европы».

37-летний Гончаренко покинул пост главного тренера московского ЦСКА 22 марта 2021 года. Его место занял хорватский специалист Ивица Олич. После 24 туров Тинькофф РПЛ «Краснодар» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 34 очка. 11 апреля команда сыграет с тульским «Арсеналом» в 25-м туре чемпионата России.