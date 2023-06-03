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Сегодня, 15:34

Канчельскис уверен, что ЦСКА завоюет серебряные медали РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением об итогах гонки за второе место в чемпионате России.

«Думаю, сегодня ЦСКА завоюет серебро РПЛ — «Ростову» дома они не проиграют, у них хорошие шансы на победу. А «Спартак» вполне может проиграть «Крыльям Советов», которые будут бороться за выход из зоны стыковых матчей. Самарцы будут очень сильно мотивированы. А так, «Спартак» все свои шансы на серебро прошляпил, в прошлом туре они могли закрепиться на втором месте, но сыграли вничью. Так что теперь судьба серебра чемпионата России предельно ясна», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

3 июня, состоится последний тур РПЛ. ЦСКА сыграет против «Ростова» в Москве, а «Спартак» встретится с «Крыльями Советов» в Самаре. Все матчи 30 тура чемпионата России начнутся в 17:00 мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-kanchel-skis-segodnya-tsska-zavoyuet-serebro-rpl-spartak-vse-svoi-shansy-proshlyapil/
Андрей Канчельскис
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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Зенит» — «Факел»: прямая трансляция матча 30-го тура РПЛ

Агент Конате рассказал о будущем футболиста
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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29 тур
30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 - : -
3.06 17:00
Урал – Сочи
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 27 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 19 1 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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